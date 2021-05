Negócio fechado: Amazon compra MGM por US$ 8,45 bilhões

Bianca Bellucci

26/05/2021 | 11:48



Na semana passada, os sites The Information e Variety divulgaram que a Amazon estava interessada em comprar a MGM. Hoje (26), o The New York Times confirmou a transação. A empresa de Jeff Bezos é a nova proprietária do estúdio cinematográfico após desembolsar US$ 8,45 bilhões (cerca de R$ 45 bilhões).

Desde dezembro de 2020, a MGM estava em busca de um comprador. Mas o valor pedido espantou interessados, como Apple e Comcast. O estúdio queria US$ 9 bilhões pelo seu catálogo, que tem mais de 4 mil filmes e 17 mil horas para TV (conteúdo do canal por assinatura Epix).

Dentre os destaques do portfólio, estão O Mágico de Oz, …E o Vento Levou, Rocky, O Silêncio dos Inocentes, Quatro Casamentos e um Funeral e Cantando na Chuva. A programação para TV, por sua vez, inclui Vikings, The Handmaid’s Tale, The Voice e Shark Tank.

É importante destacar, no entanto, que a Amazon não terá total controle da franquia James Bond. Isso porque a MGM era detentora de apenas 50%. A outra metade pertence à empresa EON Productions, que tem poder de veto em qualquer projeto que envolve o agente secreto.