Nasce segunda filha de Jorge, da dupla com Mateus

26/05/2021 | 11:11



Jorge Barcelos é papai pela segunda vez! A esposa do cantor, da dupla com Mateus, deu à luz Sara na noite do dia 25 de maio em uma maternidade de Goiânia, em Goiás, como informa o colunista Leo Dias.

De acordo com as informações, a mamãe Rachel Boscatti e o bebê passam bem. A assessoria de imprensa do cantor foi procurada para passar mais informações sobre a chegada do bebê, mas não respondeu ao contato até a publicação desta matéria.

Vale lembrar, aliás, que o casal já é pai de Davi, de quatro anos de idade. Fofos, né?