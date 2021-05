Após testar positivo para a Covid-19, sambista Nelson Sargento é internado

26/05/2021 | 11:11



O sambista Nelson Sargento, de 96 anos de idade, foi internado depois de testar positivo para a Covid-19. No Instagram, a equipe do sambista divulgou um comunicado oficial no dia 25 de maio com a informação:

A família do mestre Nelson Sargento comunica a todos os amigos e fãs sua internação hospitalar por ter contraído a Covid. A família pede reserva e orações nesse momento difícil.

E continuou:

Segundo o mais recente boletim médico, o quadro clínico é estável, apesar da preocupação com a situação pulmonar, em função da Covid. Continuemos em orações e, tão logo tenhamos novas informações, levaremos ao conhecimento de todos!