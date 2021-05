Morre Samuel E. Wright, voz do caranguejo Sebastião de A Pequena Sereia

26/05/2021 | 11:10



O ator Samuel E. Wright, famoso por fazer a voz do caranguejo Sebastião no filme A Pequena Sereia, morreu no dia 25 de maio aos 74 anos de idade.

No Facebook, a cidade natal do ator, Montgomery, divulgou a notícia:

Sam foi uma inspiração para todos nós e junto com sua família fundou o Hudson Valley Conservatory. Além de sua paixão pelas artes e seu amor por sua família, Sam era mais conhecido por entrar em uma sala e simplesmente fornecer pura alegria para aqueles com quem interagia. Ele amava entreter, amava fazer as pessoas sorrirem e rir e amava amar.