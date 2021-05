Fotógrafos do ABCclick conquistam o 2ª lugar no Photo Nature Brasil

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



26/05/2021 | 10:54



O concurso fotográfico Photo Nature Brasil foi ''invadido'' pelo Fotoclube ABCclick. No evento, os fotógrafos associados emplacaram total de 113 fotos selecionadas, e entre elas uma medalha de prata, duas de bronze e sete menções honrosas, conquistando assim o segundo lugar entre todos os fotoclubes brasileiros.

A medalha de prata foi conquistada pela fotógrafa Magali Antunes Maschi, cuja imagem retrata cena rural em preto e branco (imagem em destaque). A medalha de bronze foi conquistada pelo fotógrafo Esequiel Alves Bicudo Junior retratando flor e seu reflexo na água. A outra medalha foi conquistada por Ricardo Rodrigues, cuja imagem, em preto e branco, retrata moto em pleno salto, visto por baixo dela.

Com esse resultado, o Fotoclube ABCclick alcançou o segundo lugar entre os clubes participantes, sendo que o Clube do Fotógrafo de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ficou em primeiro lugar, e o Foto Clube de Londrina, no Paraná, ficou em terceiro.

O concurso fotográfico Photo Nature Brasil 2021, que é organizado pela Associação Jauense de Ambiente e Cultura, recebeu mais de 5.500 fotografias, em cinco categorias.