Conheça o VIPER, robô da NASA que buscará água na Lua em 2023

Bianca Bellucci

Do 33Giga



26/05/2021 | 10:48



O Programa Artemis, voo espacial tripulado da NASA agendado para pousar na Lua em 2024, agora contará com um ajudante que mapeará o terreno previamente. Pela primeira vez, a agência enviará um robô para explorar o satélite natural da Terra. Batizado de VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), seu lançamento já está marcado para o final de 2023.

O VIPER permanecerá no local por três dias lunares – equivalente a 100 dias terrestres. O objetivo da missão é explorar o Polo Sul do satélite. A região sombreada não vê a luz do Sol há tempos e pode ter depósitos de gelo. A ideia da NASA é que, caso isso seja constatado, o Programa Artemis não precise transportar água da Terra, tornando a viagem mais sustentável.

Para explorar a Lua, o VIPER será equipado com quatro instrumentos: uma broca de percussão (TRIDENT) e três espectrômetros (MSolo, Nirvss e NSS). O robô também contará com faróis para iluminar os caminhos escuros, além de ter um conjunto especial de rodas e um sistema de suspensão para caminhar em diferentes tipos de solos.

O VIPER será desenvolvido e enviado para a Lua pela Astrobotic. A empresa de Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA), firmou contrato com a NASA em junho do ano passado.