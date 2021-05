'No Limite': Ariadna Arantes é a terceira eliminada do reality

26/05/2021 | 10:41



Ariadna Arantes foi a terceira eliminada de No Limite na noite desta terça-feira, 25, e perdeu a chance de ganhar R$ 500 mil. A carioca esteve no Big Brother Brasil 11 e foi a primeira eliminada daquela edição. Nesta temporada de No Limite, Ariadna integrava a tribo Carcará e foi a mais votada do grupo.

"Obrigada, foi lindo e tenebroso o que a gente viveu. Não se culpem por eu estar saindo. Faz parte do jogo e eu quero vocês vencedores. Eu estou feliz de ter entrado em uma equipe incrível", declarou. A maquiadora trabalha como influenciadora digital e começou como esteticista em 2021.

A tribo calango foi a vencedora da prova da imunidade, com Jéssica Mueller, Carol Peixinho, Gleici Damasceno, Kaysar Dadour, Acrebiano e André Martinelli. Mahmoud Baydoun e Angélica Ramos foram os primeiros eliminados do reality show.