CPI abre sessão para votar requerimentos, mas reunião é suspensa

26/05/2021 | 10:37



A CPI da Covid abriu na manhã desta quarta-feira, 26, a sessão em que irá votar novas convocações e requerimentos de informações. Na pauta estão os pedidos de reconvocação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e do atual titular da pasta, Marcelo Queiroga. Também devem ser apreciadas solicitações dos senadores governistas para que nove governadores e sete prefeitos e ex-prefeitos sejam chamados para depor à CPI, além do ex-governador do Rio Wilson Witzel, cassado do cargo neste ano.

Logo após a abertura da sessão, os trabalhos foram suspensos pelo presidente, Omar Aziz (PSD-AM), que anunciou uma reunião privada entre os senadores da comissão.