Erasmo Carlos revela que se curou de câncer no fígado, mantido sob sigilo

26/05/2021 | 10:10



Erasmo Carlos revelou em entrevista ao jornal Extra que se curou de um câncer no fígado, descoberto há quatro anos. O tratamento contra a doença foi mantido em sigilo até então.

- Este câncer foi descoberto por acaso. Fui fazer um exame de pedra no rim e apareceu este tumor no fígado. Aí já fomos tratando. Fiz um procedimento chamado ablação, mas o câncer voltou depois. Então repetimos este tratamento e esta segunda vez foi arrasadora, disse o cantor, que está prestes a completar 80 anos de idade.

Os exames de Erasmo já apontam que ele está curado do câncer, mas a resposta oficial será dada no dia 5 de junho, quando ele terá mais uma consulta médica, e será justamente no dia de seu aniversário.

Há 20 anos, Erasmo enfrentou seu primeiro câncer, na garganta, que também não tornou público:

- Minha vida é muito discreta. Já fui deslumbrado, não sou mais. Experiência e sabedoria vão vindo com a idade. Anuncio agora, porque estou bom. É hora de falar com alegria. Não gosto de tristeza na minha vida, não, explica.

Erasmo, aliás, tem outro motivo para comemorar. Já tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19:

- Sou um sobrevivente. Eu fico aqui torcendo para tudo, para cada lote de vacina que chega. A urgência de vacinar as pessoas é que vai liberar mais cedo tudo.