Via Anchieta tem lentidão na chegada a São Paulo

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 09:11



Nesta quarta-feira (26), o tráfego está lento na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do km 12 ao km 10, devido ao excesso de veículos.



O tráfego flui bem nas demais rodovias que formam o SAI. O tempo está parcialmente encoberto, mas a visibilidade é boa nos trechos de concessão.



A pista sul da Rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de Serra para obras. Por causa disso o SAI está em Operação 5X3: motorista utiliza a pista norte operacional da Via Anchieta e a pista sul da Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.