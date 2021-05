5 gamers promissores para acompanhar na Twitch

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



26/05/2021 | 08:18



Não é novidade que os jogos virtuais deixaram de ser apenas entretenimento. Hoje, são uma alternativa para ganhar dinheiro – principalmente se você for um gênio de títulos como Fortinite, Free Fire e Minecraft. É possível se sustentar de duas formas principais: realizando lives (transmissões ao vivo que reúnem fãs na Twitch ou no YouTube) ou participando de eSports (competições de nível profissional disputadas individualmente ou em equipe). Alguns gamers, inclusive, vêm se destacando em ambas as categorias nos últimos tempos. Conheça cinco nomes para ficar de olho.

Um dos gamers mais populares e bem-sucedidos do mundo virtual é o Benjy Fish, de 17 anos, mais conhecido como “benjyfishy”. Com quase 2 milhões de inscritos no YouTube e mais de 3 milhões na Twitch, o garoto ganhou destaque mundial durante as eliminatórias da Copa do Mundo Fortnite em 2019. À época, se tornou um dos poucos competidores a garantir uma posição nas finais Solo e Duo.

O britânico Kyle Jackson, conhecido no universo dos games como “Mongraal”, tem apenas 14 anos e é um dos players mais bem pagos atualmente. Ele é profissional em Fortnite, já tendo participado de cerca de 20 campeonatos e recebido mais de US$ 410 mil (R$ 1,5 milhão) em premiações. Nas redes sociais, ele acumula mais de 3 milhões de assinantes no YouTube e 3 milhões de seguidores na Twitch.

O norte-americano Cody Conrod também é um dos gamers profissionais de Fortnite e ficou conhecido neste meio como “Clix”. O jovem tem apenas 16 anos, mas já soma mais de 2 milhões de seguidores na Twitch e mais de 1 milhão no YouTube. Além de streamer, o jogador já participou de torneios como o mundial de Fortnite 2019, a Fortnite Champion Series: Season X e a Fortnite Champion Series: Chapter 2: Season 1.

O brasileiro Alexandre Chiqueta é conhecido no mundo dos games como “Gaules”. Ele começou sua carreira profissional em 2001, quando a sua equipe foi para a final da World Cyber Games. Já em 2007, virou treinador e abocanhou a DreamHack Winter 2007. A partir de 2018, passou a ser reconhecido como streamer. Em 2020, ele venceu no Prêmio eSports Brasil como o Melhor Streamer do Ano e como a Personalidade do Ano, além de ser o segundo streamer mais assistido do mundo na Twitch.

Conhecido como “Spitflow”, o brasileiro Matheus Pereira, de 18 anos, é um profissional de Fortinite. Ficou conhecido no ramo após conquistar grandes posições em campeonatos virtuais, como o Top 2 Grand Finals Fncs Duo, Top 1 Fncs Trio Week e o Top 2 Winter Royale. Mais recentemente, foi contratado para integrar o TheCartel Esports – organização global de esportes –, cujo principal objetivo é ajudar gamers a desenvolver suas habilidades técnicas e torná-los grandes profissionais de jogos virtuais.