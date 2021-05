Associação Internacional de Transporte Aéreo apoia abertura de fronteiras para vacinados

Redação

Em nota enviada à redação do Rota de Férias. a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA – International Air Transport Association) defendeu a abertura das fronteiras para viajantes vacinados. De acordo com o serviço Timatic, da entidade, atualmente já existem mais de 20 países que suspenderam total ou parcialmente as restrições para viajantes imunizados.

É o caso da Alemanha, por exemplo, que, apoiada na decisão da União Europeia (UE) de flexibilizar o acesso a estrangeiros, aliviou recentemente as medidas de quarentena para viajantes vacinados. Hoje, turistas imunizados que chegam ao país, desde que não sejam provenientes de países classificados com alto risco, como o Brasil, não precisam mais fazer quarentena. O mesmo vale para quem apresenta teste PCR com resultado negativo.

Associação Internacional de Transporte Aéreo aponta dados científicos

A adoção da nova política de entrada na Alemanha tem como base, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, pareceres como o do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC em inglês). Em suas orientações preliminares sobre os benefícios da vacinação completa, a entidade divulgou que “com base na evidência limitada disponível, a probabilidade de uma pessoa vacinada infectada transmitir a doença é atualmente avaliada como muito baixa a baixa”.

O Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA divulgou em seu site um apontamento semelhante que corrobora para a tese de quem defende a abertura das fronteiras sem restrições para viajantes vacinados. “Com uma vacina 90% eficaz, o teste pré-viagem, o teste pós-viagem e a quarentena de sete dias fornecem um benefício adicional mínimo.”

“As evidências científicas indicam que a vacina não apenas protege as pessoas, mas também reduz drasticamente o risco de transmissão da covid-19. Com isso, estamos perto de um mundo onde a vacinação e os testes permitirão a liberdade de viajar sem quarentena”, aponta Willie Walsh, diretor Geral da IATA.

Apps para verificação da vacina

Para que a abertura das fronteiras para vacinados entre em vigor, porém, é preciso encontrar a resposta para uma questão: como será feita a verificação de quem foi vacinado ou não? Ainda não existe um consenso internacional em torno do assunto.

De acordo com a nota enviada pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, o melhor caminho neste momento seria criar uma solução digital universal. Isso porque os processos em papel podem aumentar o tempo de check-in e controle de imigração; além de estarem, segundo a entidade, mais sujeitos a fraudes.

Uma pesquisa recentemente realizada pela IATA aponta que 89% das pessoas apoiam certificados de vacinação e teste de covid-19 globalmente padronizados. Além disso, 84% das pessoas querem um aplicativo para gerenciar suas credenciais de saúde em viagens.

“Está se abrindo uma lacuna entre os países que respondem às evidências científicas e aqueles que demonstram falta de preparo ou cautela excessiva na reabertura das fronteiras. Os que aproveitarem a oportunidade oferecida pelo número crescente de viajantes vacinados poderão proteger suas populações e obter benefícios econômicos”, afirma Walsh, executivo da Associação Internacional de Transporte Aéreo.