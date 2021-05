Ariadna é eliminada; Kaysar prepara cactos para participantes comerem; Bill e Peixinho se aproximam em No Limite

26/05/2021 | 01:10



Após Mahmoud e Angélica serem eliminados do No Limite, a tribo Calango ficou duplamente desestruturada, tendo que suar dobrado para alcançar a equipe Carcará. No programa que foi ao ar nesta terça-feira, dia 25, Kaysar decidiu preparar cactos com óleo de sardinha para driblar a fome dos participantes e, para surpresa de todos, a galera aprovou o exótico banquete do ex-BBB18.

- Eu li e assisti várias coisas sobre comer cacto, a gente pode comer cacto. Cortei, descasquei e tirei o espinho, contou.

- Comemos cacto com sardinha. A fome estava tanta que parecia chuchu. Ficou bom? Ficou. Matou a fome? Não!, revelou Bill.

Já Carol Peixinho gostou tanto da iguaria que disse querer ver Ana Maria Braga preparar a especialidade da tribo Calango.

Por outro lado, não se sentindo confortável com a sintonia do grupo Carcará, Ariadna botou a boca no trombone e tirou satisfação com o pessoal.

- Acho importante quando tiver algo para falar, juntar todo mundo. Não começar a dividir grupinho porque eu já reparei que está começando a acontecer isso. Eu escutei coisas e não gostei. Pega e resolve na hora.

O primeiro eliminado do BBB20, Lucas Chumbo, não gostou nadinha do papo da participante e disparou:

- Então é você que já não está alinhada com o time. É quando todo mundo quer, não é na hora que você quer, entendeu?

Depois de muitas provas perdidas, Calango - finalmente - teve o gostinho de comemorar a primeira vitória na Prova do Privilégio. Com força, agilidade e cautela, os integrantes conseguiram acertar e quebrar os vasos do desafio.

As emoções não pararam por aí. Kaysar não deixou passar despercebido o clima de chamego entre Carol Peixinho e Arcrebiano. Será que vai rolar romance?

- Do nada eu vi a Carolzinha coçando as costas do Bil. Carinho ou o que será isso aí? Todo mundo tá carente demais, mas os dois está rolando um clima bom. Vamos ver se vai rolar beijinho. Vou ficar de olho em tudo, disse.

O sírio ainda passou por poucas e boas ao se machucar cortando batata, tendo a necessidade de levar três pontos entre os dedos. Eita!

Por fim, os tempos de BBB foram relembrados durante a Prova da Imunidade. Os participantes tiveram que encarar um desafio de resistência ao segurarem sacos de cinco quilos, sem poderem apoiar em qualquer lugar. Zulu foi o primeiro a desistir, seguido de Gui Napolitano. A segunda vitória da tribo Calango chegou quando Lucas Chumbo se desequilibrou e derrubou os pesos, fazendo com que Carcará encarasse, pela primeira vez, o Portal da Eliminação. Consequentemente, o time precisou escolher um membro da própria equipe para ser eliminado, sem a votação do público. Ariadna recebeu cinco votos e deu tchau ao programa.