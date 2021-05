Mauá FC anuncia Galego como treinador após saída de Tássio

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 00:01



Às vésperas da reunião da FPF (Federação Paulista de Futebol) com os clubes participantes do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, que, amanhã, deverá definir as diretrizes da edição 2021 do torneio, o Mauá FC realizou mudanças em sua comissão técnica. Ou melhor, necessitou fazer uma substituição. O então treinador Tássio solicitou sua liberação em razão de uma proposta de outro clube e para o seu lugar foi contratado Galego, que comandava o sub-20 do EC São Bernardo.

“O Tássio conversou com a gente que havia recebido proposta para fazer um trabalho fora da região com formação de atleta e achou por bem ir. Agradecemos pelo trabalho dele, nos ajudou bastante e foi muito importante sua passagem no Mauá. Desejamos sorte e sucesso a ele”, explicou o presidente Vagner Tegi, que falou sobre a escolha pelo novo comandante do Índio. “Tínhamos o sonho da contratação do Galego, que faz parte da história do Mauá FC quando trabalhou nas categorias sub-11 e sub-13 e foi campeão da Associação Paulista com o vice-presidente Betinho Dragões e com o finado Sandro Paccola, ex-secretário de Esportes da cidade, quanto ainda havia a parceria com o Grêmio Mauaense. Ofertamos contrato de dois anos como treinador do profissional, porque acreditamos que ele tenha potencial para tal”, justificou o mandatário do Índio.