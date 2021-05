Ramalhão traz dois reforços que disputaram a Série A-2 paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 00:01



Depois de confirmar as voltas do veterano artilheiro Nunes e do jovem atacante David Ribeiro, o Santo André anunciou ontem mais dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Ambos acabaram eliminados com seus times na primeira fase da Série A-2 do Paulista, casos do zagueiro Léo Turbo, 24 anos, ex-Velo Clube, e do volante Bruno Luiz, 22, ex-Juventus.

Léo Turbo participou de dez dos 16 jogos do Velo Clube na Série A-2 e, apesar de zagueiro, marcou dois gols (um deles sobre o São Bernardo FC). Já Bruno Luiz esteve em campo em 12 dos 16 compromissos do Moleque Travesso. “São nomes que podem ser desconhecidos da torcida, mas que foram bem avaliados mesmo em clubes que não se classificaram. São atletas que tiveram desempenho muito bom”, explicou o presidente Sidney Riquetto. “A nossa intenção é trazer jogadores para a Série D e iniciar avaliação para aproveitamento no Paulista (de 2022)”, emendou.<EM>

Hoje e nos próximos dias a diretoria deverá confirmar outros reforços que chegam para o técnico Wilson Júnior. A ideia ramalhina é utilizar pelo menos uma dúzia de atletas que foi formada e já era do próprio clube, como o zagueiro PV e o atacante Dioran, e trazer aproximadamente 12 jogadores com mais experiência.<