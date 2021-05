Contra o negacionismo

Do Diário do Grande ABC



Nunca foi tão necessário louvar a razão e o conhecimento. No momento em que a pandemia do novo coronavírus já ceifou 450 mil vidas de brasileiros e há muitos que duvidam da gravidade da Covid-19 e da eficiência das vacinas como agentes protetores da sociedade, o Diário decidiu combater o negacionismo em sua 15ª edição do Desafio de Redação, organizado em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano). O tema do maior concurso literário do Grande ABC será A Ciência como Luz na Escuridão. Lançada ontem, de forma virtual, como recomenda o protocolo, a competição promoverá o bom debate sobre o tema com milhares de alunos e professores das sete cidades.

Ao envolver estudantes e mestres na discussão de assunto de extrema relevância, o jornal espera colaborar para aumentar o nível de informação da sociedade, contribuindo para a derrota da pandemia – que segue se alastrando, sem sinal de abrandamento, em boa parte justamente por causa da falta de informação disponível. Desde o século XVIII, quando a humanidade passou a pautar sua existência na razão e no conhecimento, dando origem ao movimento iluminista, o mundo se imaginava livre de retrocessos dogmáticos. Por isso, é de causar espécie que, exatamente durante o maior desafio sanitário dos últimos 100 anos, o planeta esteja enfrentando um surto de negacionismo.

Só a educação pode derrotar o obscurantismo. Apenas o conhecimento é capaz de enfrentar aqueles que negam os fatos na tentativa de escapar de realidade inconveniente e desconfortável. O Diário e a USCS acreditam que podem contribuir sobremaneira para derrotar a ignorância se apostarem na mobilização da comunidade. Especialmente com os jovens, público-alvo do Desafio de Redação. Como diz a frase atribuída ao filósofo grego Pitágoras, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, ‘eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens’. E nenhum castigo pode ser mais perigoso do que renegar a ciência em pleno século XXI, quando um vírus mortal põe a humanidade em xeque.