Podemos vai convidar Ana Carolina para se lançar candidata a estadual

O Podemos vai convidar a primeira-dama de Santo André e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, para se filiar ao partido, com via livre para ela lançar candidatura a deputada estadual no ano que vem.

No começo da semana, a nova direção da legenda na cidade, liderada por Rafael Maffei, deliberou por formalizar o convite para a mulher do prefeito Paulo Serra (PSDB). Segundo Maffei, a oferta será feita até o fim da semana.

“A gente teve a primeira reunião do diretório e uma das pautas foi o nome da Ana Carolina. Tentar trazê-la, para que ela faça parte do nosso grupo, do nosso projeto, que cresce demais. As características dela se enquadram nos nossos pensamentos e ideias. Até o fim da semana devemos formalizar o convite e aguardar a resposta dela”, comentou Maffei, aliado do líder de governo na Câmara, o vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB).

O nome de Ana Carolina passou a ser especulado no fim do ano passado, a partir de uma entrevista na qual ela defendeu que a cidade volte a ter deputados – o último estadual foi Luiz Turco (PT) e o federal, Vanderlei Siraque (PCdoB). Em 2018, o município não elegeu representantes.

Na semana passada, Paulo Serra reconheceu que Ana Carolina é figura potencial para participar do pleito de 2022. “Ela é um dos nomes colocados pelo trabalho que faz, pelo desenvolvimento do Moeda Verde, do Santo André Solidária, do banco de alimentos. Naturalmente as pessoas começam a se identificar com ela por todo trabalho feito. Mas não tem nada fechado, não tem definição”, disse o tucano. “A gente fala disso sim, aparece (nas conversas). Ela também recebe convites (de partidos políticos), recebeu alguns, inclusive, mas ela é muito focada na questão da cidade. A gente combinou de falar disso com a determinação que merece a partir do ano que vem, quando todo mundo estiver vacinado.”

Além do Podemos, o Avante (cujo expoente é o vereador licenciado Almir Cicote) e o PV (com a liderança do ex-vereador Donizeti Pereira) abriram as portas para que a primeira-dama seja candidata por suas fileiras.