Região registra 55 mortes por Covid-19 em 24 horas

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 00:01



O Grande ABC registrou ontem mais 55 mortes em razão da Covid. É a maior marca desde o dia 19. Foram 18 óbitos em Santo André, 11 em Diadema, 11 em Mauá, dez em São Bernardo e cinco em São Caetano. No total, a região acumula 7.767 falecimentos.



Em relação aos casos, foram mais 598 registros entre segunda-feira e ontem, com total de 190.123 desde o início da pandemia. Destes, 173.782 já estão recuperados da doença.



Ontem a região aplicou apenas 5.301 vacinas, sendo 3.691 primeiras doses e 1.610 reforços. Foi o menor número diário desde 8 de maio, quando as cidades usaram 4.937 fármacos.



No Estado foram registrados ontem mais 17.477 casos e 898 mortes. Com isso, desde o início da pandemia os 645 municípios já somam 3.210.204 contaminados e 108.575 óbitos. Entre o total de casos, 2.875.607 tiveram a doença e já estão recuperados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 80,5% e na Grande São Paulo é de 77,3%.



O Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, ultrapassou ontem os 450 mil óbitos pela Covid. Com 2.173 vítimas fatais entre segunda-feira e ontem, o País chegou a 452.031. Em relação aos casos, foram adicionados à conta 74.453 registros, com total de 16.194.209, sendo que 14.648.332 já estão recuperados.