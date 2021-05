Morando fala sobre Guazzelli com a casa

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 00:10



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), aproveitou a reunião com a bancada de sustentação para, pela primeira vez, tratar sobre a crise deflagrada pelos ataques desferidos pelo seu secretário de Cultura, Adalberto Guazzelli (PSDB), aos parlamentares do município. Iniciou o assunto falando que Guazzelli se desculpou com o vereador Eduardo Tudo Azul (PSDB), alvo principal de sua ira, e que Eduardo aceitou o mea-culpa, o surpreendendo. Pediu aos demais integrantes da bancada de sustentação que o exemplo de Eduardo fosse seguido, que a crise se estancasse ali e que Guazzelli estaria à disposição para pedir desculpas a cada vereador. Ou seja, entre a base e o titular de Cultura, Morando fez sua escolha. Resta saber agora como será a reação do bloco governista no Legislativo na sessão de hoje pela manhã.

Visita

Aroaldo Oliveira da Silva, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e recém-empossado presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, visitou ontem a sede do Diário e foi recebido pelo diretor-superintendente do jornal, Marcos Bassi. A economia regional durante e pós-Covid pautou a conversa.

Comissão

Os vereadores de Santo André decidiram criar uma comissão para acompanhar o trâmite do uso de recursos de fundos municipais para compra de vacinas por parte da Prefeitura. O tema pautou a sessão de ontem no Legislativo. Os parlamentares, pós-plenária, também se reuniram para conversar sobre como poderão auxiliar o Paço na aplicação desta verba. O bloco terá participação de Bahia Santana (PSDB), Rodolfo Donetti (Cidadania), Ana Veterinária (DEM), Ricardo Alvarez (Psol) e Wagner Lima (PT). Edilson Santos (PV), Pedro Awada (Patriota), Ricardo Zóio (DEM), Bahia do Lava Rápido (PSDB) e Carlos Ferreira (PSB) também acompanharão a atividade.<EM>



Paternidade

Durante a atividade que confirmou a instalação da unidade de Poupatempo em Ribeirão Pires, os créditos pela construção do equipamento foram para o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), aliado de primeira hora do prefeito Clóvis Volpi (PL). Thiago posou para fotos e foi muito elogiado por Volpi pela articulação. “Vinha tratando desta questão com o governo do Estado desde o início do ano. O Poupatempo em Ribeirão não é só uma vitória do município, é uma vitória da microrregião, já que vai atender também Rio Grande da Serra. Fico feliz pela sensibilidade do governador João Doria (PSDB) em atender mais um pedido do nosso mandato.”