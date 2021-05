Legislativo de Mauá derruba vetos de Marcelo Oliveira

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 00:07



A Câmara de Mauá voltou a peitar o governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) e, na sessão de ontem, derrubou quatro vetos impostos pelo petista a projetos dos parlamentares.



Uma das propostas, de autoria do vereador Leonardo Alves (PSDB), proíbe, em todos os poderes do município, contratação de pessoas que já foram condenadas por crimes contra a mulher e cuja pena tenha sido transitada em julgado (quando tramitado por todas as instâncias da Justiça). As regras valem tanto para a admissão de servidores comissionados quanto os de carreira. Nesse último caso, a proibição seria expressamente incluída no edital de eventuais concursos públicos e, além disso, os profissionais teriam de mostrar certificado judicial comprovando que não possuem este histórico. O projeto havia sido aprovado por unanimidade na casa, mas o governo Marcelo vetou a medida por entender que o texto é inconstitucional por interferir em atribuições exclusivas do Poder Executivo.



Outro veto derrubado em plenário diz respeito a projeto do vereador Mazinho Clementino (Patriota), que isenta veículos licenciados no município do pagamento da taxa da Zona Azul.



A derrubada de vetos dados pelo governo Marcelo tem sido o tom da atual legislatura. No início do ano, a casa derrubou outro veto do governo petista, que impedia o congelamento total do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020.



Com as decisões, a própria Câmara mauaense, presidida por Zé Carlos Nova Era (PL), é a responsável legal por promulgar as leis. Por outro lado, o Paço tende a contestar a legalidade das medidas e pode ingressar com Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra as leis aprovas pela casa.



A imposição de vetos por parte de Marcelo tem gerado tensão com a recente base de sustentação construída, já que as medidas incluem até textos considerados simples, como o incentivo a adoção de praças pela iniciativa privada.