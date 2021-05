É o fim da burocracia nos negócios?

Do Diário do Grande ABC



O ano é 2021 e o Brasil ainda aposta em procedimentos burocráticos. Seja ir até o banco para resolver problemas ou até a abertura de empresa. Muitos processos ainda são presenciais, demandam tempo e, por vezes, há espera em grandes filas. A maioria dessas etapas é regra de órgãos públicos que não podemos mudar. No entanto, podemos alterar alguns pontos para descomplicar essas tarefas. O que, com toda certeza, pode ser melhorado dentro das empresas é o tempo gasto de forma desnecessária. Você já esteve em reunião e pensou que aquilo poderia ter sido resolvido com um e-mail? Pois é, de acordo com pesquisa da consultoria Bain & Company, empresas perdem 25% do tempo com atividades burocráticas ou improdutivas. Esse cálculo resulta em cerca de dez horas semanais de cada um dos funcionários e uma dessas causas é o número de reuniões com pouca objetividade.

É muito tempo perdido. E se pensarmos em documentos em papéis nos damos conta de que esse desperdício vai muito além. De acordo com especialistas, parar de preencher manualmente planilhas de estoque ou de contas a pagar, por exemplo, gera à empresa economia de até 40%. Além disso, quanto mais processos manuais envolvidos, maior a chance de erros. Outro ponto é que, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Gerenciamento de Documentos, o brasileiro gasta em média duas horas por dia para encontrar papéis importantes e o total de um mês de trabalho por ano é desperdiçado com gestores buscando informações por conta da desorganização.

O uso de documentos digitais é ferramenta simples que pode descomplicar tudo isso e eliminar a parte burocrática de fechar acordo. Há algum tempo o Instituto Millenium divulgou que grande rede de lojas de materiais para construção passou a investir em certificados digitais. Com os seus mais de 9.000 contratos assinados por meio eletrônico, a economia anual da empresa chegou a R$ 200 mil, apenas com impressão de papéis e reconhecimento de firmas. O Brasil deu outro passo em busca da desburocratização no ano passado. A Lei 14.063/20, que amplia o uso de assinaturas digitais em documentos públicos, foi sancionada. Apesar de toda essa evolução, ainda vemos empresas que se prendem aos documentos físicos e preferem realizar suas contas em calculadoras comuns, preencher notas manualmente e escolhem processos que já podem ser feitos de forma digital há tempos. Está na hora de elas se abrirem para o novo. A pandemia foi um dos impulsos para a digitalização, mas é preciso apostar em ferramentas e abolir regras arcaicas dentro das empresas para que não fiquem paradas no tempo.

Bruno Doneda é CEO da plataforma de gestão de contratos Contraktor.



PALAVRA DO LEITOR

Anedota

Tem uma anedota de um marido que, ao encontrar sua mulher o traindo no sofá da sala, jogou fora o sofá. O aperto de mão entre PSDB e PT, protagonizado por dois ex-presidentes, só confirma a traição imposta por esses dois partidos aos seus simpatizantes e, principalmente, ao povo brasileiro, mostrando agora que nunca foram adversários e, sim, farinha podre do mesmo saco. Diante dessa traição, espero que a reação popular não seja como a anedota, a de jogar fora o sofá.

Vanderlei A. Retondo

Santo André



Escola

São Caetano inaugurou, dia 22, a Escola de Educação Infantil Cleusa Rosa Auricchio, em homenagem à mãe de nosso querido José Auricchio Júnior (Política, dia 23). Essa senhora me ajudou muito em um momento difícil que passei na vida. É um presente para a cidade essa escola levar o nome dessa pessoa maravilhosa. Parabéns por tudo isso.

Fernando Zucatelli

São Caetano



No vácuo

Foi notícia neste nosso Diário que o segundo na hierarquia do Paço de Santo André, Luiz Zacarias, sem expressão no segundo mandato do nosso prefeito, será incumbido de várias atribuições para um ‘up’ na sua trajetória política (Política, dia 22). Há quem diga que o ‘gato subiu no telhado’.

Robson Albuquerque da Costa

Santo André



Arquiteto da Sabina

Morreu o grande mestre arquiteto Paulo Mendes Da Rocha. Foi ele quem fez o lindo projeto da Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, que ainda conta com mobiliário do espaço interno assinado pela arquiteta Lina Bo Bardi. Temos em nossa cidade obras de renomados arquitetos. Passarela sobre a Perimetral de Vilanova Artigas. Pedro Paulo de Melo Saraiva, criador do projeto do Estádio Bruno Daniel. Décio Tozzi, a Rua Coronel Oliveira Lima. A praça Cívica, onde se encontra obra de arte de Tomie Ohtake, projeto do arquiteto Rino Levi, com o paisagismo do consagrado Burle Max. Mais contemporâneo, temos o imponente prédio do Sesc, projetado pelos arquitetos Tito Lívio Frascino e Vasco de Mello. Espero que nossos administradores públicos zelem por este belo patrimônio da nossa cidade.

Marcel Martin

Santo André



Comprovação

A secretária de Saúde de Bolsonaro, em seu depoimento na CPI da Covid-19, no Senado Federal, contradiz o ex-ministro Pazuello em relação a problemas no fornecimento de oxigênio ao Estado do Amazonas. É a comprovação de que a saúde efetivamente não é prioridade do atual presidente da República. A que ponto chegamos.

Uriel Villas Boas

Santos (SP)



Dias sombrios

Pela ignorância de alguns, seguimos dias cada vez mais sombrios. E o comandante deste quadro, infelizmente desolador que atravessamos, chama-se Jair Bolsonaro. Não está preocupado com os 14 milhões de desempregados, e tampouco com os 14,5 milhões de brasileiros na pobreza extrema. Do seu negacionismo em razão desta pandemia que despreza, acumulamos mais de 450 mil óbitos. O que esperar de gestão que governa pelo estômago, odeia opositores, a imprensa e, com sua baixa civilidade, ameaça sair na porrada com quem questiona suas mazelas? Tragédia, que corrói nossos ‘valores como sociedade’. Hoje, sob o comando de Jair Bolsonaro, temos um Brasil perdido em meio a tanta ignorância e tanto deboche.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)