Italianidade O exemplo que vem de Itu O rádio aproximando os oriundis

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



26/05/2021 | 00:01



“Quel mazzolin di fiori che vien da la montagna: e guarda ben che non si bagna che lo voglio regalar”.

Canção típica que os italianos espalharam pelo mundo e que foi cantada por Fred Rovella quarta-feira passada, no programa Canta Itália, de Marquitho Riotto, pela Rádio ABC.

Professora Laura partiu em 22 de abril último. Colaborou com a página Memória, relatando acontecimentos vividos na sua cidade de São Bernardo. E ela está presente num livro robusto, em tamanho e qualidade, que nos chega graças ao colega jornalista João Paulo Nucci, filho de dona Laura: Italianos em Itu, da Imigração à Atualidade – Volume 2 (editora Fox Tablet, de Salto (São Paulo), 2018).

No capítulo Toscana, lá está dona Laura. Ela fala do irmão Antonio Bardelli, que trabalhou aqui no Diário. Dona Laura foi secretária na Volkswagen.

Ao lado de Gisela e Ermelinda Bardelli, Laura escreve: “O ‘Tempo’ para todos estes descendentes de italianos, só fez mudar as personagens desta história, mas o vínculo de garra pela vida, este o ‘Tempo’ não mudou e não mudará”.

Italianos em Itu foi organizado por Edson Carlos de Oliveira, Maria de Fátima Boni Oliveira e Vilma Pavão Folino. Um exemplo para nós, do Grande ABC.

POLENTA SOLIDÁRIA

O programa de Marquitho Riotto, de certa forma, é a versão do livro ituano no rádio. Memória oral pura. Traz canções como Quel Massolin... Mas sua grande marca é a conversa, são as lembranças, as homenagens, a interação com o ouvinte.

Num dos programas tivemos a feliz surpresa de ouvir Luigi Pega, que não deixa a memória do pai Carlo Pega ser esquecida.

Uma das colaboradoras do apresentador é a cantora Claudia Guazzelli, divina.

Lá estava Adalberto Guazzelli a divulgar a sua ‘Polenta Solidária’.

Explicando: a polenta é feita numa betoneira, com muito molho no fubá. E o alimento será vendido num drive-thru. Sem sair do carro, você comprará a polenta solidária. Com o dinheiro, serão montadas cestas básicas para 200 famílias carentes cadastradas pela Matriz da Boa Viagem. Fiquem atentos e participem. Colaborem.

CANTA ITÁLIA Produção e apresentação: Marquitho Riotto Edição 119 Hoje, às 20h Rádio ABC, 1570 Reprise: sábado, às 23h Uma das atrações: homenagem a Vicente Camerano, veterano da Simca/Chrysler, iniciativa do pesquisador Cézar Livio.

Diário há meio século

Quarta-feira, 26 de maio de 1971 – ano 13, edição 1545 Santo André – Quase concluída a construção da igreja Nossa Senhora do Paraíso, em Santo André. Repetem-se as quermesses na Rua Macaúba. O terreno foi adquirido com a contribuição individual: doação de 10 cruzeiros por pessoa. Comissão de festas: João Delfino de Oliveira (coordenador), Virginia Catiano, Maria Tereza de Oliveira, Vilma Catiano, Maria de Lourdes Della Costa, Maria Aparecida Pereira Xavier e Maria Helena Della Costa. Pároco: padre Luís Paganini. Futebol – Torino FC sagra-se supercampeão da Taça Cidade de Santo André. Venceu no domingo (23 de maio de 1971) o EC Parque das Nações por 2 a 0. Em 26 de maio de... 1921 – Briga de faca na Estação de Santo André. Os envolvidos: o lavrador Severiano Modesto e dois guardas da estação. Houve intervenção dos soldados Antonio Pinto e Luiz Tolosa dos Santos. Os feridos foram levados para o hospital de misericórdia de São Paulo, depois de passarem pela Central de Polícia. 1926 – Fundada, em São Paulo, a International Harvester Máquinas S. A., com instalações para a montagem de caminhões importados e que se transferiria para Santo André na década de 1940. 1936 – Nasce, em São Pedro, Maria do Rosário Moraes Cattaneo, poeta andreense. 1966 – Inaugurada a sede do Corpo de Bombeiros de Santo André, na Alameda São Caetano, 903, fruto de convênio entre Estado e Município. 1986 – Anunciado o fechamento da única agência bancária de Rio Grande da Serra – Mercantil de São Paulo. Vôlei feminino da Pirelli de Santo André perde do Power do Peru, em La Paz, por 3 sets a 0, e fica com o vice-campeonato entre os clubes campeões. 1991 – Câmara de Rio Grande da Serra aprova o novo estatuto do funcionalismo. Jair Picerni substitui Deodoro como técnico do EC Santo André. Cícero Firmino da Silva, o ‘Martinha’, eleito presidente da CUT Regional ABC, Mogi das Cruzes e Baixada Santista. 2001 – Aberta a 1ª Copa Diarinho, promoção do Diário.

Hoje