Obituário - 26 de maio de 2021

26/05/2021



Roberto Fraianelli

(São Bernardo, 13-5-1935 - 16-5-2021)



Formado em Agrimensura e Direito, Roberto Fraianelli seguiu carreira na Prefeitura de São Bernardo, onde se aposentou como diretor.

Seu pai, Angelo Fraianelli, já estava em São Bernardo no início do século passado. Era policial rodoviário. Tinha base na Rua Marechal Deodoro e em trecho da Estrada Velha do Mar, da qual fazia policialmente.

Essa história, recuperada por Roberto Fraianelli, faz parte do livro “São Bernardo, 200 anos depois”, lançado em 2012 pela Prefeitura de São Bernardo, e virou a “Semana Angelo Fraianelli”, publicada pela página Memória, do Diário, em 2013.

Roberto Fraianelli era filho de Angelo Fraianelli e Eliza Rossi Fraianelli. Morava no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Casado com Jayne Peres Fraianelli, ele deixa dois filhos, Ricardo e Emerson. Parte aos 86 anos. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



SANTO ANDRÉ

Beatriz Maria da Silva, 95. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Zenaide Apparecida Marrero Bom, 92. Natural de Barueri (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 22. Memorial Phoenix.

Inez Ferreira dos Santos, 87. Natural de Coroados (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Angelina da Silva Santos, 83. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia no Parque Miami, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Jardim da Colina.

Nair Camilo dos Santos, 77. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Andrade dos Santos, 76. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gervásio Antonio de Oliveira, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Pedreiro. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Batista dos Santos, 69. Natural de Capela (Sergipe). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gian Franco Maria Posca, 68. Natural da Itália. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Célia de Cássia Amâncio, 66. Natural de Porto Feliz (São Paulo). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mencia Carvalho Ribeiro de Moraes, 64. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Diretora de escola. Dia 22. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marli Vicentini Chavis, 61. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Professora. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aloísio de Souza Andrade, 61. Natural de Rio Real (Bahia). Residia na Vila Alpina, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Araujo de Souza, 60. Natural de Ipubi (Pernambuco). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 22, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maria Helena de Luna Conte, 60. Natural de Maringá (Paraná). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nadir Gonçalves Fresneda, 55. Natural de Herculândia (São Paulo). Residia no bairro Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Caminhoneiro. Dia 22, em Santo André. Memorial Phoenix.

Anderson Glauco de Santana, 50. Natural de Santo André. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Alves da Silva, 37. Natural de Mauá. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Sebastiana Maria de Oliveira, 96. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Dirce Ciprianii Binda, 86. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Alpina, na Capital. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Newton Ferreira Guimarães, 83. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Gilberto Azevedo Marques, 66. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 22. Memorial Planalto.

Claudio Sonoda, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Hélio Luiz Presente, 59. Natural de São Bernardo. Residia na Vila São Savino, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Adilson do Carmo Basan, 56. Natural de São Caetano. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Patrícia Rosa Ribeiro Dias, 48. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Leonardo Montanheiro, 40. Natural de São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Helena Ramos Guirão, 94. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Emílio Favero Neto, 87. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Jardim Regina, em São Bernardo. Metalúrgico. Dia 22, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Antonio de Souza, 76. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Jaeder Cripiano Pereira 54. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Soldador. Dia 22. Cemitério Municipal.



M A U Á

Ilda Teixeira de Mendonça, 76. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ana Maria Vicente Heleno, 56. Natural de Santo André. Residia em Mauá. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Manoelina Barbosa, 88. Natural de Barbacena (Minas Gerais). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

José Antonio de Araujo, 75. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Parque Indaia, Rio Grande da Serra. Dia 22, em Santo André. Cemitério São Sebastião.