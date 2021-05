Via Anchieta tem lentidão no Litoral sentido São Paulo

Do Diário do Grande ABC



25/05/2021 | 18:46



Nesta terça-feira (25), o tráfego está lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do km 64 ao km 61, devido reflexo de acidente de colisão traseira. Não há vítimas e nem faixas bloqueadas.



A movimentação de veículos permanece tranquila nas demais rodovias do SAI. O tempo está encoberto e a visibilidade é boa nos trechos de concessão.



Caminhões e carretas com destino à Capital devem utilizar o trecho de Serra da Via Anchieta para continuar a viagem.



O SAI está em Operação Normal 5X5. Motorista utiliza a pista sul da Via Anchieta e a pista sul da Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada pela pista norte das duas rodovias.