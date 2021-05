Após comentários sobre mudança em sua aparência, Kelly Osbourne nega ter feito cirurgias plásticas

25/05/2021 | 16:10



Kelly Osbourne deu um chega para lá nos haters na última segunda-feira, dia 24! Sincera, a atriz publicou um vídeo em seu Instagram onde afirmou nunca ter feito cirurgias plásticas, somente procedimentos menos invasivos como preenchimento labial e botox.

- Bom dia, pessoal. Estou fazendo meu cabelo e maquiagem agora. Eu só quero trazer um assunto que vocês estão falando, porque eu sempre fui muito honesta e antecipada com o que eu fiz com o meu corpo e sobre quem eu sou. E eu não fiz cirurgia plástica. Eu nunca fiz nada com o meu rosto, somente algumas injeções nos meus lábios, na minha mandíbula e na minha testa. Eu não minto, mas obrigada pelos elogios., esclareceu a filha de Ozzy Osbourne.

Na legenda do post, a estrela ainda fez um pedido.

Vamos acabar com esses boatos idiotas!!! Vocês não podem simplesmente ficar felizes por mim?