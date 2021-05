Cia as Marias estreia ‘Cinco ou seis passos para o Mar’

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



25/05/2021 | 16:01



A Cia as Marias vai estrear, nessa quinta-feira (27), a temporada on-line de ‘Cinco ou seis passos para o Mar’, às 20h, pelo Facebook e pelo próprio canal no Youtube da Cia. As apresentações, viabilizadas pela Lei Aldir Blanc, terão cerca de 40 minutos e vão até o dia 11 de junho.

Partindo das metáforas que compõe a pesquisa poética da Cia As Marias, e dialogando com a linguagem do audiovisual, a videoarte Cinco ou seis passos para o Mar é uma recriação da intervenção de dança da companhia, criada originalmente para e com as ruas, livremente inspirada nos imaginários que compõem o Caminho do Mar paulista e seus fluxos migratórios, neste sentido, o grupo recria e traça outras rotas de caminhos para o mar, indo de encontro às memórias da primeira expedição de pesquisa e criação artística em 2017, revendo e nos perguntando novamente nestes tempos de pandemia, por onde caminha o mar?