Brasileiros rejeitam viajar para o exterior antes de serem vacinados

Redação

Do Rota de Férias



25/05/2021 | 16:56



Sete entre cada dez brasileiros pretendem viajar para o exterior apenas após estarem vacinados. A constatação vem de um estudo divulgado pelo Booking.com, site de reserva de hotéis, que entrevistou 28.042 pessoas com intenção de viajar ainda neste ano espalhadas por 28 países.

A pesquisa, realizada em janeiro de 2021, indica ainda que 67% dos turistas brasileiros afirmam que só pretendem viajar para o exterior rumo a países que implementaram programas de vacinação. Entre os entrevistados, 70% das pessoas informaram que aceitariam apresentar comprovantes de que foram vacinados durante os embarques .

Viajar para o exterior em 2021

O levantamento do Booking.com ainda revela que, de cada quatro brasileiros, três se sentem esperançosos em viajar em 2021. Apenas israelitas e vietnamitas demonstraram mais intenção nesse sentido.

A principal motivação para viajar para o exterior ou mesmo internamente neste momento é o cuidado com o bem-estar. Quase metade (48%) dos entrevistados no Brasil mencionaram o impacto negativo da pandemia do novo coronavírus na saúde mental, sendo que 64% das pessoas disseram que se sentem presos em suas próprias casas por conta das restrições de viagem.

