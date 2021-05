Show do cantor Mauricio Manieri, em São Paulo, é adiado

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



25/05/2021 | 15:19



A Opus Entretenimento, agência que cuida do evento, informou que o show especial Classics do cantor Maurício Manieri, que ocorreria no dia 12 de junho, dia dos namorados, no Teatro Bradesco, em São Paulo, será adiado. E em breve será comunicada a nova data. O motivo do adiamento também não foi informado.

Todos os clientes com ingressos para esta apresentação deverão seguir as orientações abaixo de acordo com a lei 14.046/20 (https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.046-de-24-de-agosto-de-2020-273920826), publicada no dia 25/08/2020, que regula a questão do adiamento e cancelamento de serviços de cultura, como shows e eventos.

- Manter o seu ingresso/voucher para acessar o evento na nova data ou repassar os mesmos para terceiros;

- Se o cliente deseja atualizar o seu cadastro, é necessário entrar em contato pelo e-mail falecom@uhuu.com;

- Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato pelo e-mail faleconosco@opusentretenimento.com.