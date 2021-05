Após aparecer barbudo no Jornal Nacional, William Bonner volta ao Instagram e exige mudanças em sua página no Wikipédia

25/05/2021 | 15:11



William Bonner está fazendo o maior sucesso nos últimos dias! Como você viu, o jornalista viralizou ao aparecer barbudo no Jornal Nacional e chamou a atenção até mesmo da ex-esposa Fátima Bernardes. Sempre antenado, Bonner também causou ao falar sobre o ex-BBB Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, no telejornal principal da Rede Globo. Agora, o apresentador está encantando o público com seus posts recentes no Instagram - rede social que voltou a usar em março deste ano, após mais de um ano de hiatus.

Em seus últimos posts, Bonner mostra os bastidores de sua vida, como fotos de paisagens, animais, seu querido Gol VW e até imagens antigas dos pais William Bonemer e Maria Luisa. Mas uma publicação sempre presente no feed do jornalista, curiosamente, é um print de sua página no Wikipédia. Por que será, hein?

Acontece que o apresentador encontrou um erro nas informações presentes na enciclopédia virtual: Bonner, na verdade, nasceu no estado de São Paulo, e não em Ribeirão Preto, que fica no interior. Desde que notou essa falha, o comunicador vem pedindo para que os fãs o ajudem a corrigir o dado na página.

Alguém podia corrigir? Gosto muito de Ribeirão Preto, tenho amigos queridos de lá, parentes, meus filhos foram concebidos em Ribeirão. Mas nasci em São Paulo, na rua Frei Caneca, na antiga Maternidade de São Paulo. Até os sete anos de idade, morei no Tatuapé. Depois, Higienópolis, até me mudar para o Rio, no longínquo 1989. Estive em Ribeirão Preto cinco vezes. Por muitos motivos, tenho a cidade no coração. Mas não foi lá que nasci, não. Alguém corrige?, escreveu, há dois dias.

Até o momento desta publicação, o erro ainda não foi corrigido na Wikipédia. E aí, será que o jornalista terá que continuar chamando a atenção para isso no Instagram?