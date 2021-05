Brooke Shields relembra lesão no fêmur que a fez questionar se havia ficado paralisada: - Me perguntaram se eu achava que ia morrer

25/05/2021 | 15:11



Brooke Shields sofreu um acidente em janeiro de 2021 que resultou em uma séria fratura no fêmur - o que complicou a sua mobilidade. E em entrevista ao Good Morning America, a atriz deu mais detalhes sobre o que aconteceu e sobre a dor que sentiu. O incidente aconteceu enquanto ela se exercitava e, na hora, Brooke se questionou se havia ficado paralisada:

- Eu apenas comecei a gritar. E eu nunca gritei assim. Quer dizer, nem mesmo no parto.

A estrela então conta que havia completado um programa de 14 dias de exercícios físicos em sua academia e resolveu mostrar para outra pessoa como usar uma prancha de equilíbrio, a qual ela finalmente havia conquistado, como ela mesma contou. Enquanto ela fazia o movimento, ela desviou o foco da prancha por um segundo:

- Voei no ar com tanta força, e eu pousei tão pesado e tão forte e com tanta musculatura e velocidade e altura, disse. Na hora, ela sabia que havia se machucado de forma bem grave.

Ela ainda continua:

- Eu senti o quão sólido foi o impacto. Não me lembro de ter ouvido nada. A única coisa que eu conseguia dizer era que sentia os dedos dos pés porque sabia que não conseguia me mover, mas queria ter certeza de que eu não estava paralisada.

Os paramédicos foram chamados e Brooke foi imediatamente levada ao hospital, onde logo foi submetida a uma cirurgia no fêmur e colocou uma haste. Porém, na manhã seguinte, ela acordou gritando porque o osso saltou dessa haste, o que a fez voltar em cirurgia. Na operação, os médicos colocaram cinco parafusos para manter o osso no lugar.

Enquanto isso, a pandemia do coronavírus estava em um momento crítico e a atriz não podia receber visitas nas duas primeiras semanas as quais ficou internada, nem ao menos seu marido, Chris Henchy, ou suas duas filhas, Rowan ou Grier. Dias depois, ela voltou para casa, mas os problemas continuaram, já que ela desenvolveu uma infecção no braço, justamente onde ficava a agulha que recebia os medicamentos. Por isso, ela novamente teve que voltar ao hospital, onde passou por outra cirurgia de emergência. Esse, segundo Brooke, foi um dos momentos mais assustadores para ela:

- Depois que o medo se instalou, comecei a vacilar. Acho que nunca tive tanto medo, porque estava indefesa.

O que a fez ter forças para continuar foram suas duas filhas:

- Eu tive que ficar calma por elas. Minhas filhas realmente me perguntaram se eu achava que ia morrer. Há tantas coisas que poderiam ter acontecido. Eu me sinto tão sortuda por estar viva.

Duas semanas depois, Brooke voltou para casa e começou o processo de reabilitação.