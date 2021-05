Tatá Werneck se irrita com internauta que citou Paulo Gustavo em teoria irresponsável sobre a pandemia: Não ouse usar o nome dele

25/05/2021 | 15:10



Nesta terça-feira, dia 25, Tatá Werneck discutiu com um internauta que falou sobre Paulo Gustavo, que morreu vítima do coronavírus, e a pandemia de Covid-19. A atriz ficou irritada com o comentário feito pelo usuário do Twitter, que escreveu:

Tata, ninguém tá comemorando morte de 430 mil pessoas, mas sim, exercendo liberdade de expressão. E não há nenhuma comprovação científica que aglomeração causa mais ou menor mortes. Em vários lugares a maioria que morreu estava longe das aglomerações. Paulo não tava aglomerando.

A apresentadora do Lady Night respondeu:

Querido, não ouse usar o nome do Paulo para justificar sua teoria irresponsável de que aglomeração não prejudica a pandemia. Você jura que nunca ouviu falar que é necessário distanciamento social? E aquela quantidade de pessoas sem máscara? Te explicando o mínimo.

Tatá ainda rebateu outro comentário sobre aglomerações na pandemia e afirmou:

Eu não me posiciono? Amor, você precisa ver tudo que eu faço ou não pra ver se me posiciono ou não. Você está falando da boca pra fora. Eu sou contra qualquer tipo de aglomeração. Mas ver uma aglomeração comemorando um país que perdeu 430 mil vezes me deixa muito arrasada.