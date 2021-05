Israel suspende todas as restrições internas ligadas à covid-19

Redação

Depois de abrir as fronteiras no último fim de semana para alguns grupos de turistas vacinados vindos dos EUA, da Grã-Bretanha e da Alemanha, Israel anunciou que, a partir de terça-feira, 1º de junho, todas as restrições internas relacionadas à covid-19 serão suspensas no país.

Isso significa que, uma vez em território israelense, não será mais preciso apresentar prova de vacinação para entrar em alguns pontos turísticos, como vinha ocorrendo nos últimos meses. Além disso, não haverá mais limites de capacidade em lojas e restaurantes.

Reuniões, dentro ou fora de casa, estão liberadas. A única exigência mantida é a de usar máscaras em ambientes fechados, mas o Ministério da Saúde já deu indícios de que essa medida também será cancelada em breve.

Fronteiras de Israel seguem fechadas para brasileiros

As fronteiras de Israel seguem fechadas para quem chega de diversos países, como o Brasil. O país pretende aumentar em breve a lista de nações liberadas para viajantes vacinados, mas tudo indica que diversos destinos continuarão restringidos. Além do Brasil, África do Sul, Índia, México, Turquia, Ucrânia e Etiópia devem ficar no fim da fila.

O número atual de casos diários de covid-19 em Israel (com base em uma média semanal) caiu de 8.600 no pico da crise de saúde para apenas 27 nesta semana, com 510 infecções ativas.

