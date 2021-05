Fãs de Juliette Freire ficam enlouquecidos ao ver que ela é seguida por uma Kardashian

25/05/2021 | 14:10



Que Juliette Freire está verdadeiramente com tudo após a saída do Big Brother Brasil 21 e por ter faturado o prêmio máximo do reality, já não é novidade para ninguém.

Além do prêmio, a maquiadora também reuniu muitos seguidores em suas redes sociais, e eles recentemente foram simplesmente à loucura ao perceber que a paraibana estava sendo seguida por uma Kardashian.

Não é para qualquer um, hein... Juliette Freire foi seguida por ninguém menos do que Khloé Kardashian e a empresária internacional agora é um dos quase 30 milhões de seguidores da paraibana. Que chique!