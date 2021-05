Polícia Militar prende homem com quase três quilos de drogas em São Bernardo

Da Redação



25/05/2021 | 13:11



Durante patrulhamento preventivo no bairro Alvarenga, em São Bernardo, uma equipe de policiais militares da Força Tática do 6º Batalhão Metropolitano abordou um homem em atitude suspeita. Ao realizarem uma busca pessoal no indivíduo, foi encontrado uma bolsa com quase três quilos de drogas e para não ser preso, o rapaz ofereceu ainda uma quantia de R$ 1.000 e inidicou também onde escondia mais drogas.

Com o inidivíduo foram encontrados dois rádios comunicadores, dois celulares, 10 folhas com anotações do tráfico, 143 vidros de lança perfume, 612 porções de cocaína (cerca de 0,500 gramas), 360 porções de maconha (1,900 quilos), 589 porções de crack (332 gramas) e os R$ 1.000 em notas trocadas.

Após a apreensão, a ocorrência foi encaminhada ao 8º DP da cidade.