Após aparecer em foto ao lado de Xamã, Thais Braz responde boatos de que estaria morando com o rapper

25/05/2021 | 13:10



Depois de ser flagrada em uma foto ao lado do cantor Xamã, a ex-BBB Thais Braz respondeu rumores de que estaria morando com o rapper. Ela abriu a caixa de perguntas no Instagram Stories, e uma pessoa questionou:

Com quem você mora atualmente?

Thais, que é de Goiás, respondeu:

- Eu tô morando sozinha, em São Paulo.

No último sábado, dia 22, a ex-BBB publicou uma foto abraçada com Xamã e gerou curiosidade entre os seguidores. Vale lembrar que Thais teve um envolvimento com Fiuk dentro do BBB21, mas a história ficou apenas no reality show.