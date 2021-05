Viúva de MC Kevin registra boletim de ocorrência por difamação

25/05/2021 | 13:10



A viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra afirmou que está sendo alvo de difamação nas redes sociais. Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, a advogada afirmou que chegou a registrar um boletim de ocorrência em uma delegacia em São Paulo após ser vítima de acusações falsas na internet.

Entre os conteúdos compartilhados estaria uma suposta ficha de cadastro de visitante em um presídio de São Paulo, em 2014, com os dados pessoais dela.

- Estão falando dos meus filhos, atribuindo filiação para eles que não existe. Estão me denegrindo (sic) no meu meio profissional, o que é um crime. Estão atribuindo a minha pessoa que eu advogo para facções criminosas. Eu não advogo para facções; meu escritório advoga para clientes, declarou ela, negando qualquer envolvimento profissional com integrantes de crime organizado. A informação estaria circulando, segundo ela, e já teria alcançado mais de 300 mil compartilhamentos.

Deolane, que estava noiva de Kevin, que morreu após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro no dia 16 de maio, espera a apuração do boletim de ocorrência, registrado por ela, alegando difamação, injúria, calúnia, crime cibernético e violação de dados pessoais.