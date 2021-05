Empresária brasileira se pronuncia sobre boatos de affair com Neymar Jr.

25/05/2021 | 13:10



Quem tinha esperanças de que Neymar Jr. pudesse ter encontrado um novo amor pode ficar decepcionado: não passavam de boatos! Depois que o jogador foi flagrado ao lado de uma mulher loira em alguns cliques que circulam na web, surgiram rumores que indicavam que ele estaria envolvido em um novo affair com a empresária Paola Parmigiani, que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A moça, no entanto, negou a informação.

Através do Stories do Instagram, Paola postou uma série de três vídeos esclarecendo que está solteira - mas que isso não a impede de ter amigos:

- Oi gurias, tudo certo? O que é que está rolando aqui? Estou achando engraçado, mas só para esclarecer para que está chegando novo aqui: meu nome é Paola, não sou affair de ninguém, estou solteira, tenho amigos, é normal conhecer pessoas. Tenho três empresas, ninguém me banca nada, não sou modelo, sou empresária, ajudo outras mulheres a empreender também.

A empresária ainda deu a entender que havia sido atacada por internautas por conta de rumores de que ela estaria saindo com o jogador por interesse financeiro, e criticou a situação:

- Me banco, pago meus boletos, e gente, mais amor aí, julgamento zero. Quero mais é que todo mundo seja feliz, ganhe dinheiro e possa se bancar e não depender de homem nenhum, porque sinceramente é muito triste a sociedade ser tão machista ao ponto de pensar nisso, né?

Ao longo dos últimos meses, Neymar Jr. tem sido alvo constante de boatos de affair com diferentes mulheres. Enquanto isso, sua ex Bruna Marquezine engatou em um relacionamento com Enzo Celulari.