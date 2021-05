Em meio a rumores de romance, Ben Affleck é visto na mansão de Jennifer Lopez em Miami

25/05/2021 | 12:10



Como você acompanhou, depois que Jennifer Lopez confirmou o fim de seu noivado com Alex Rodriguez, a atriz tem dado fortes indícios de que voltou a se envolver com Ben Affleck, de quem já foi noiva entre os anos de 2002 e 2004. Após a viagem de J-Lo com o ator para Montana - onde o suposto casal foi flagrado de mãos dadas - foi a vez de Ben provar que realmente está tentando reconquistar seu antigo amor e passar algum tempo na casa de Jennifer, em Miami.

De acordo com a revista People, o casal foi flagrado por um paparazzi na mansão da cantora em diferentes momentos - e Ben parecia já se sentir à vontade, ficando por vezes sozinho na luxuosa varanda de Jennifer para fumar um cigarro ou beber um refrigerante.

Além disso, imagens mostram que Ben já estaria até mesmo convivendo com as crianças de Lopez - já que a cantora foi vista chegando de um passeio acompanhada de um de seus dois filhos enquanto o ator ainda estava na casa.

A publicação ainda conta que fãs com o olhar aguçado afirmam que o ator estaria usando o mesmo relógio que costumava usar nos anos 2000, quando estava envolvido com J-Lo. Será que é um sinal de que aqueles tempos - e aquele romance - estão voltando?

Uma fonte ainda teria alegado que a atriz está contente sobre como as coisas estão caminhando com o ex, e estaria tentando manter contato desde a viagem do par:

Eles mantiveram contato todos os dias desde sua viagem a Montana. Jennifer está bem. Ela parece muito feliz e animada com seu futuro. Eles se conectaram imediatamente. Ela ainda está muito animada sobre como as coisas estão indo.

A visita do ator à casa de sua suposta affair, aliás, parece mostrar o quanto os dois estão empenhados em fazer o relacionamento funcionar - mesmo morando em costas totalmente opostas dos Estados Unidos: enquanto J-Lo mora em Miami, na costa do Oceano Atlântico, a residência de Ben fica Los Angeles, na costa do oceano Pacífico - são quase quatro mil e 400 km de distância.

É uma situação complicada, pois eles moram tão longe um do outro, mas os dois parecem empenhados em fazer as coisas funcionarem. Eles estão fazendo planos para se verem.

Os esforços de Ben para manter contato com a atriz, inclusive, parecem estar sendo bem apreciados, conforme conta uma fonte do jornal E!News:

Ben tem se esforçado para que funcione de acordo com suas programações. Ele está realmente fazendo um grande esforço. J-Lo acha que Ben realmente se superou e adora essa versão dele. É reconfortante para ela e ela está apaixonada. Eles estão bobos juntos e você pode dizer que ela está muito feliz.

E aí, será que teremos um anúncio oficial em breve?