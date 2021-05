Claudia Leitte pede desculpas após declaração polêmica: Não usei da ferramenta que eu tenho para fazer alguma diferença

25/05/2021 | 12:10



Depois de ter causado polêmica ao responder sobre o que lhe causa indignação no programa Altas Horas do último sábado, dia 22, a cantora Claudia Leitte usou o Instagram para pedir desculpas.

A artista foi muito criticada pela atitude no programa, e publicou um vídeo na noite da última segunda-feira, dia 24, em que começa dizendo:

- Mais do que um desabafo, esse era um momento em que eu precisava ter muita consciência do meu papel social e eu não tive. Não sei porque, cargas d?água, eu dei uma resposta evasiva naquele momento e, desde que saí do programa, eu estou reflexiva. Eu acho que um artista tem um papel que precisa ficar muito claro. Eu subo num palco para cantar e eu sirvo o outro através da minha música, eu movimento pessoas, eu sirvo com alegria. Eu faço entretenimento, mas faço com uma missão, com um propósito. E quando saio do palco, em qualquer situação, eu continuo sendo cidadã, mas se tenho o microfone ligado, continuo representando aquelas pessoas, servindo aquelas pessoas.

Claudia disse que deveria ter aproveitado melhor o espaço que lhe foi dado e falar sobre a situação do país diante da pandemia de Covid-19:

- Eu precisava ter falado das minhas indignações para levantar questões, discussões saudáveis, conversas a respeito daquilo, mudanças de atitudes, de comportamentos dentro da sociedade. Eu precisava ter falado que me indigna o fato de que as pessoas não usam máscaras, continuam aglomerando, promovendo aglomerações, incitando aglomerações. Isso mata. Está comprovado. O número alarmante de mortos é desesperador. O noticiário sangra todos os dias, o número de pessoas passando fome é revoltante, triste, desesperador, sufoca. E eu não falei sobre isso. Não falei sobre as mulheres que estão sofrendo violência doméstica e que não tem abrigo, porque elas com seus filhos são abusadas dentro de casa. Eu não falei que eu me indigno com o fato de que não tem vacina para todo mundo no meu país.

Por fim, a cantora pede desculpas pela forma como agiu:

- São coisas que fazem parte do meu dia a dia. O meu setor, do entretenimento, quando estou junto com os meus músicos, a gente sempre se fala, sempre conversa, sempre pensa quando essa coisa vai passar, porque precisamos todos trabalhar. A gente não sabe quando vai voltar, e isso me indigna. E eu não poderia ter deixado essa oportunidade passar. Então, eu vim aqui para pedir desculpas por isso, porque eu não usei da ferramenta que eu tenho para fazer alguma diferença. Eu quero me redimir disso, eu não quero fazer mais isso. Eu quero dar espaço, sim, para que coisas diferentes aconteçam. Eu posso ser um agente se mudança, eis-me aqui.