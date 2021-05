Lateral-direito Guga, do Atlético-MG, é convocado à seleção brasileira olímpica

25/05/2021 | 11:40



O lateral-direito Guga, do Atlético-MG, foi convocado pelo técnico André Jardine para a seleção brasileira olímpica nesta terça-feira. O jogador se apresentará no próximo domingo para a disputa de dois jogos preparatórios em Belgrado, na Sérvia, nos dias 5 e 8 de junho. Esta será a última etapa antes da lista final para os Jogos de Tóquio-2020.

Guga substitui Emerson, que foi convocado pelo técnico Tite para as duas partidas da seleção brasileira principal pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. O lateral-direito do Betis, da Espanha, foi chamado para o lugar de Daniel Alves, do São Paulo, que sofreu uma lesão no joelho direito e está impossibilitado de se recuperar a tempo para o período de treinos e jogos contra Equador e Paraguai, em junho.

O lateral-direito do Atlético-MG acumula convocações para a seleção brasileira olímpica desde o início da preparação para os Jogos de Tóquio-2020, em 2019, com o Torneio de Toulon, na França. Guga fez parte do grupo que conquistou a vaga na Olimpíada no Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, realizado em fevereiro de 2020.

Na competição, o jogador marcou o seu primeiro gol com a camisa da seleção e foi fundamental para o esquema de jogo adotado por André Jardine.

Antes de se apresentar na seleção olímpica, Guga estará em campo duas vezes pelo Atlético-MG. A primeira nesta terça-feira contra o La Guaira, da Venezuela, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. E depois no domingo contra o Fortaleza, às 11 horas, no mesmo local, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.