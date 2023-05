15 filmes e séries para curtir o Dia do Orgulho Nerd na Netflix

Marcella Blass

Do 33Giga



25/05/2023 | 13:55



O Dia do Orgulho Nerd é mundialmente comemorado hoje (25). Também conhecido como o Dia da Toalha, a data foi escolhida para homenagear Douglas Adams, autor do Guia do Mochileiro das Galáxias – um dos livros de ficção científica mais importantes da literatura mundial. Se você já leu toda a saga, mas quer continuar no clima science ao longo de todo o dia, confira 15 filmes e séries supernerds disponíveis na Netflix para quem não quer deixar a data passar em branco.

Com a sexta temporada engatilhada para junho deste ano, a série britânica criada por Charlie Brooker retrata e satiriza, de forma sombria, a sociedade contemporânea e as possíveis consequências de sua relação com a tecnologia. Os episódios não são sequenciais, cada um conta uma história com início, meio e fim, o que permite que você assista na ordem que preferir.

Neste anime, Kaneda e Tetsuo integram uma gangue de motoqueiros em Neo Tóquio, no Japão, cidade criada após uma explosão destruir a original. Um dia, Tetsuo encontra uma criança com poderes. Ferido no encontro, é levado pelo exército para o lugar de onde o pequeno fugiu: um hospital de cobaias. Preso, ele passará por experiências e também ganhará superpoderes.

Você se lembra dos Caçadores de Mitos? Kari Byron, Tory Belleci e Grant Imahara voltaram e são os investigadores principais dessa série original Netflix. Juntos, eles vão tentar desvendar estranhos eventos que vão desde os principais avanços tecnológicos até guerras mundiais.

Em um futuro em que a tecnologia tornou a privacidade uma ideia obsoleta, um detetive investiga um serial killer que foi deletado de todas as imagens de arquivo.

Depois de viajar no tempo e ir parar em 2022 sem querer, o piloto de combate Adam Reed se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro.

Após 250 anos no gelo, ele retorna em um novo corpo com uma missão: solucionar um complexo mistério e conquistar sua liberdade.

Centenas de anos no futuro, os humanos são capazes de enviar consciências de volta ao passado. Os viajantes passam a assumir a vida de pessoas comuns, enquanto trabalham juntos para realizar missões para salvar a humanidade de um futuro horrível. Munidos apenas com conhecimento histórico e perfis de mídias sociais, eles terão que lidar com os desafios da vida no século 21 para que eles não atrapalhem seu verdadeiro objetivo.

Criaturas aterrorizantes, surpresas bizarras e humor ácido florescem em cada um dos vários universos únicos criados para essa coletânea de curtas de animação, em que cada episódio apresenta narrativa própria e estilo visual.

Tom é um adolescente que acaba com fragmentos de celular incrustados em seu cérebro após um violento encontro com marginais. Depois de passar um tempo em coma, ele percebe que agora precisa lidar com estranhos poderes tecnológicos. Com isso, o jovem parte para uma jornada em busca de vingança contra a gangue que atacou ele e sua amiga Lucy.

Depois de tentar a carreira solo, o antigo parceiro do Batman, Dick Grayson, encontra um grupo de jovens heróis precisando desesperadamente de um mentor.

Um garoto de 12 anos chamado Will desaparece em Montauk, Long Island. Conforme a polícia, família e amigos investigam o desaparecimento, eles esbarram em teorias envolvendo um experimento secreto do governo, forças sobrenaturais e uma garota misteriosa.

Um grupo de 50 pessoas desconhecidas acorda em uma sala escura. Eles têm apenas uma missão: definir, em consenso, qual desses desconhecidos vai escapar da execução.

Em um futuro próximo, o petróleo, principal fonte de energia do mundo, secou completamente. Por conta disso, as pessoas começam a ir atrás de uma nova tecnologia chamada ARQ, que promete fornecer energia ilimitada e acabar com as guerras globais. O que ninguém sabe é que seu funcionamento causa um efeito colateral complexo e que pode ser devastador.

Após um pouso forçado em um planeta desconhecido, a família Robinson tenta sobreviver aos perigos que encontra neste novo mundo.

Em órbita sobre um planeta prestes a entrar em guerra, cientistas testam uma possível solução para a crise de energia, mas acabam em uma realidade alternativa.