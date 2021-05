Lesionado, Daniel Alves é cortado da seleção e Tite chama lateral-direito Emerson

25/05/2021 | 10:30



A comissão técnica da seleção brasileira definiu nesta terça-feira a convocação do lateral-direito Emerson. Ele atuou pelo Betis, da Espanha, na última temporada e estava na lista da equipe olímpica divulgada pelo treinador André Jardine para jogos de preparação para os Jogos de Tóquio-2020.

Emerson foi chamado pelo técnico Tite para a vaga de Daniel Alves, do São Paulo, desconvocado devido a uma lesão no joelho direito e a impossibilidade de se recuperar a tempo para o período de treinos e jogos contra Equador e Paraguai, em junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será realizada no Catar.

Em processo de recuperação da lesão no joelho, o lateral-direito do São Paulo afirmou na noite de segunda-feira, em entrevista ao SporTV, que a decisão de disputar as partidas das Eliminatórias pela seleção deveria sair nos próximos dias.

"A gente está nesse processo de recuperação, foi bem assustador da dor que senti. Mas depois vimos que não foi nada muito grave, pequeno estiramento. Mas estamos debatendo ainda, se vou continuar convocado, se não, mas sempre pensando em estar 100%. Defender a seleção é algo muito sagrado para mim. Ir sem estar 100% não seria conveniente, nem com o grupo. Estamos estudando, se não conseguir chegar 100% deverei ser cortado. Nos próximos dias a decisão vai ser tomada. Mas estou focado na recuperação. Se não for agora, o trabalho vai continuar", declarou.

A seleção brasileira inicia a sua preparação a partir desta quarta-feira com a chegada da comissão técnica e jogadores vindos da Europa. Os convocados que atuam no Brasil e os finalistas da Liga dos Campeões da Europa (o goleiro Ederson e o centroavante Gabriel Jesus, do Manchester City, e o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea) se apresentam a partir da próxima segunda.

Equador e Paraguai serão os adversários do Brasil nas próximas duas rodadas das Eliminatórias. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a seleção recebe o Equador às 21h30 do dia 4 de junho. No dia 8, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o rival será o Paraguai a partir das 21h30 (de Brasília).