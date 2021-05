Capital inicia triagem de passageiros vindos do Maranhão

25/05/2021 | 10:19



A partir desta terça-feira, 25, a Prefeitura de São Paulo vai fazer barreiras sanitárias para tentar impedir a chegada da variante B.1.617 do coronavírus, conhecida como variante indiana. Por enquanto, o plano inclui ações no Terminal Rodoviário do Tietê e em rodovias.

No Tietê, das 8h às 15h, passageiros vindos do Maranhão terão a temperatura corporal aferida e responderão a um questionário de saúde. Os primeiros casos relacionados à variante indiana no País foram registrados no Estado, mas o governo estadual diz que ainda não há transmissão comunitária da cepa.

Em caso de sintomas, a pessoa será encaminhada em ambulância da Prefeitura para serviços de Pronto Atendimento municipais referenciados, onde será feito o teste RT-PCR. Todos os ocupantes terão seus dados pessoais cadastrados para que possam ter seu estado de saúde monitorado e sejam prontamente localizados, caso seja necessário.

O município disse que vai oferecer 30 vagas em um hotel próximo ao terminal, na zona norte, para o isolamento das pessoas em risco social. A Prefeitura também elaborou uma cartilha para viajantes com dicas e orientações para os cuidados com o isolamento domiciliar.

A ação nas rodovias inclui divulgação de materiais informativos de prevenção ao coronavírus nos painéis digitais próximos às cidades. Os caminhoneiros vão receber orientações nos postos de pesagem e os sintomáticos serão encaminhados às unidades de saúde para consulta médica e testagem.

Aeroportos

A Prefeitura de São Paulo informou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai definir o que será feito nos aeroportos. Até o momento não há nenhuma ação específica para evitar a entrada da variante indiana nos aeroportos de Congonhas, na capital, e de Cumbica, em Guarulhos, cidade da Grande São Paulo.

A Infraero, que administra o Aeroporto de Congonhas, disse que "vem aplicando os protocolos sanitários preconizados pela Anvisa, de forma padronizada, em todos os aeroportos sob sua gestão". A empresa também falou que "está à disposição para colaborar com medidas adicionais julgadas necessárias pelos órgãos sanitários".

O Aeroporto Internacional de Cumbica (Guarulhos) até o momento não tem nenhuma ação extra para evitar a chegada da variante. Em nota, a GRU Airport, concessionária que administra o local, disse que "segue todas as recomendações da Anvisa" e implantou "diversas medidas preventivas" para conscientizar e prevenir a transmissão do coronavírus.