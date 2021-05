Príncipe William faz revelação sobre como descobriu a morte da princesa Diana

25/05/2021 | 10:11



Após o príncipe Harry desabafar sobre os traumas que teve que enfrentar com a morte da mãe, a princesa Diana, agora foi a vez do príncipe William, seu irmão, também dividir com o público como foi enfrentar a morte trágica da princesa.

Segundo a People, durante discurso na Assembleia Geral da Igreja da Escócia, o duque de Cambridge explicou por mal motivo a Escócia tem um valor tão importante em sua vida e está relacionado com o episódio triste.

- A Escócia é incrivelmente importante para mim e sempre terá um lugar em meu coração. Venho para cá desde que era pequeno. À medida que cresci, vi como minha avó aprecia cada minuto que passa aqui. E meu pai nunca fica mais feliz do que quando caminha entre as colinas. A Escócia é fonte de algumas memórias mais felizes, mas também as minhas memórias mais tristes, disse ele.

William revelou que estava em Balmoral quando descobriu que a mãe, que morreu em 1997 quando ele tinha apenas 15 anos de idade, havia sofrido um acidente de carro dentro de um túnel em Paris e acabou morrendo.

- Eu estava em Balmoral quando me disseram que minha mãe havia morrido. Ainda em estado de choque, encontrei refúgio no culto em Crathie Kirk naquela manhã. E nos dias sombrios de tristeza, encontrei conforto e consolo ao ar livre escocês. A conexão que sinto com a Escócia será profunda para sempre.

Mas foi no local também que William conheceu a esposa, Kate Middleton:

- Ao lado desta dolorosa lembrança, existe também uma grande alegria. Porque foi aqui na Escócia, há 20 anos, que conheci Catherine. Nem preciso dizer que a cidade onde você encontra sua futura esposa ocupa um lugar muito especial em seu coração.