Mãe de Nego do Borel é investigada por suspeita de agredir a enteada

25/05/2021 | 10:11



De acordo com informações do jornal O Dia, a mãe do cantor Nego do Borel, Roseli Viana, está sendo investigada por suspeita de agredir a enteada, que tem oito anos de idade. A agressão teria acontecido na última segunda-feira, dia 24, por volta das 11 horas, e foi registrada na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, no Rio de Janeiro.

Roseli deve prestar depoimento na próxima quarta-feira, dia 26. A mãe do cantor é acusada de ter dado chineladas, arranhões e tapas, além de jogar shampoo nos olhos da criança na hora do banho, propositalmente. Segundo o laudo do IML (Instituto Médico Legal) obtido pelo jornal, as agressões foram confirmadas.

A mãe da menina registrou a queixa contra Roseli na última segunda-feira, dia 24. A criança foi ouvida por policiais e relatou ter sido vítima de diversas agressões causadas por Roseli, além de ter feito o exame do IML. Segundo a perita legista Eliomar Abboadalla:

- Há duas escoriações lineares, de dimensões castanhas médias, localizadas nas regiões: escapular esquerda e antebraço esquerdo.

A perita ainda confirmou a existência de lesão à integridade corporal da criança, e que os ferimentos teriam sido provocados por ação contundente.

Por meio de uma nota, a Polícia Civil confirmou a investigação, conforme o seguinte trecho:

Mãe do cantor e compositor Nego do Borel é investigada por agredir uma criança de oito anos de idade, fruto de relacionamento do seu atual companheiro com quem convive e tem contato em razão de seu companheiro ter a guarda compartilhada.