No Power Couple Brasil, MC Mirella defende Deborah Albuquerque e é criticada por demais participantes

25/05/2021 | 10:10



Como de costume, a noite da última segunda-feira, dia 24, foi marcada pela Prova dos Homens no Power Couple Brasil 5! Os ânimos dos participantes estavam tensos após o Jogo da Discórdia do último domingo, dia 23, e, além da prova e das apostas, a noite ainda contou com conversas sobre os adversários e especulações sobre a próxima formação de DR.

A dinâmica dessa segunda exigiu boa memória e concentração: os participantes deveriam memorizar 12 itens de uma lista de compras que era ditada por suas companheiras em um fone de ouvido - isso enquanto contavam moedas. No fim das contas, a contagem não passou de uma distração: o importante mesmo era ter decorado a lista de compras para, em seguida, pegar todos os ingredientes corretos em apenas cinco minutos.

Como resultado, apenas Yugnir Angelo, Thiago Bertoldo, Matheus Yurley, Jonathan Costa e Bruno Salomão conseguiram cumprir a prova, acertando a maior quantia de itens pedidos pelas mulheres. Mas o que chamou a atenção mesmo durante a prova foram os valores apostados pelas companheiras!

Enquanto a maioria das competidoras colocou em jogo entre cinco e 21 mil reais, duas apostas se destacaram: a de Deborah Albuquerque, que apostou tudo - 39 mil reais - em Bruno Salomão, e a de Márcia Fellipe, que não apostou nada no companheiro Rod Bala por acreditar que ele não iria completar a dinâmica.

Após a prova, os homens voltaram para a Mansão Power e começaram as conversas. Rod Bala, por exemplo, se mostrou chateado pela falta de confiança que a esposa tem demonstrado desde o início do programa, enquanto JP e Li Martins afirmaram que Deborah e Bruno são o casal mais forte do reality até o momento. Albuquerque, no entanto, se mostrou preocupada com a próxima formação de DR - sentimento compartilhado pelo casal Geórgia Fröhlich e Thiago Bertoldo.

Sozinhos do quarto, a dupla temeu ser a mais votada da casa pela terceira semana seguida, e Geórgia diz que não há mais desculpas para que eles sejam votados: será uma questão de afinidade.

Já na sala, Márcia e Rod conversaram com Mari e Matheus sobre a possibilidade de que um dos dois pares ganhe o próximo Casal Power, e reclamaram sobre ter que dormir na sala. Na cozinha, JP entregou durante uma conversa com Bruno que acredita que o amigo e sua esposa serão foco de votação na próxima DR caso não peguem novamente o título de Casal Power - e criticou as atitudes de Márcia Fellipe para com o casal.

Enquanto isso, MC Mirella e Dinho Alves conversavam no quarto romance sobre os ataques dos demais participantes à Deborah e ao Bruno:

- Só queria saber o que a Deborah e o Bruno fizeram de tão mal para as pessoas dessa casa. Porque um monte de gente não gosta deles, e eu não vi eles fazendo nada. É que eu não sou fofoqueira de ficar indo ali falar as coisas que eu escuto, mas é cada coisa que eu fico sem entender.

Dinho, por sua vez, apontou que talvez a hostilidade dos demais participantes seja por conta do bom desempenho do atual Casal Power nas dinâmicas.

Por outro lado, Mari e Mirela criticaram as atitudes da MC afirmando que ela havia se afastado dos demais, e apontaram que a simpatia da cantora por Deborah pode ser um fator responsável por isso. Vish!