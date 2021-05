Neymar Jr. sai para jantar com Gil do Vigor em São Paulo

25/05/2021 | 09:10



Neymar Jr. que atualmente mora na França por conta de atuar em um time de futebol francês, veio passar alguns dias no Brasil. E claro, causou o maior alvoroço na hora de ir jantar com alguns amigos, em São Paulo...

...mas a gente não tá falando de um alvoroço no sentido de causar polêmicas e sim por ser apenas assediado por conta de um jantar em um local público. O jogador de futebol escolheu um conjunto todinho branco para vestir e uma máscara preta de uma marca esportivo que o patrocina.

Quem também chamou muita atenção no local foi a Gil do Vigor, uma das maiores estrelas do BBB 21 que também escolheu a cor branca para vestir.

Thiaguinho também estava presente. Que estava de máscara lisa branca, óculos e uma camiseta de manga longa camuflada com um enorme bolso preto na frente.

Além do cantor, Munik Nunes também esteve presente neste jantar e vestiu máscara azul, blazer amarelo e um vestidinho coladinho preto por baixo. Outra ex-BBB que estava no jantar de Neymar Jr. era a Flay que estava acompanhada de seu namorado. A cantora escolheu um vestidinho vermelho lindíssimo para vestir na noite fria de São Paulo, e claro, não esqueceu de levar um casaquinho que estava segurando em sua mão na hora da foto.

Diferentemente de todo mundo, Tirulipa apostou em sair sem máscaras em algumas fotos e escolheu uma camisetinha preta básica com uma calça de moletom para o encontro.