25/05/2021 | 09:10



Para quem gosta de um bom reality show acompanhou que dentro de A Fazenda 12 foi formado o casal Tael - Tays e Biel. Dentro do reality rural os pombinhos enfrentaram diversos altos e baixos, e do lado de fora do confinamento não seria diferente. Eles tentaram levar o namorico e realmente ficaram diversos meses juntos, gravaram música, clipe e conheceram as família, mas como qualquer relacionamento uma hora chega ao fim.

O jornalista Leo Dias já havia anunciado em maio o término do casal e Tays até aproveitou para ir até as redes sociais confirmar mesmo que eles não estavam mais juntos.