Testamos: fone de ouvido Corsair HS70 Pro alia conforto e áudio de qualidade

Marcella Blass

Do 33Giga



25/05/2021



O Corsair HS70 Pro Wireless é um fone de ouvido que foca as necessidades do público gamer. Compatível com PCs e o PlayStation 4, o modelo sem fio se conecta aos aparelhos por meio de um transmissor USB. Apesar do preço salgado – a partir de cerca de R$1.099 no mercado brasileiro –, o headset oferece uma experiência sonora extremamente imersiva e confortável (em vários sentidos). Confira mais detalhes na análise abaixo.

Bonitão e confortável

O destaque a primeira vista é o design do fone de ouvido. Na cor carbono, o Corsair HS70 Pro tem uma aparência super clean e acabamentos impecáveis, que transmitem uma sensação muito grande de resistência e durabilidade. Esse modelo é daqueles que daria vontade de tocar e experimentar se estivesse exposto em uma loja física, por exemplo.

Parte desse estímulo ao toque se dá, primeiramente, pelo acolchoado que há em toda a extensão da parte interna da alça que fica na região da parte de cima da cabeça. Ele é um dos principais responsáveis por absorver o peso do acessório durante longas horas de uso. Essa sensação é ainda mais presente por conta das almofadas auriculares em viscoelástico. Muito macias, elas dão uma sensação de abraço nas orelhas, sem apertar ou amassar.

Entre uma coisa e outra, o fone de ouvido tem uma estrutura com encaixe de alumínio bastante robusta – que reforça aquela impressão de durabilidade, citada acima. Para fechar, uma das orelhas traz os botões de ajuste de volume (no estilo scroll) e o de mutar a voz, enquanto a outra conta com o botão de ligar e desligar, além do encaixe para o microfone unidirecional (removível).

Por falar nele, o microfone acompanha aquela espuminha famosa, mas permite a utilização tanto com ela quanto sem ela. Na prática, o acessório oferece uma experiência satisfatória para o que se propõe: conversar em salas de jogos online. Ele também não vai te deixar na mão em videoconferências com amigos e colegas de trabalho.

Experiência sonora

Seu grande destaque quando o assunto é qualidade sonora é o som surround 7.1 (disponível apenas para PC!). A tecnologia cria uma experiência de áudio multicanal super imersiva – não apenas para jogos competitivos, mas em games casuais e com trilhas e efeitos sonoros mais sutis. É possível ouvir em detalhes todos os sons que acompanham os jogos e perceber bastante os instrumentos usados em uma música. Confira mais especificações técnicas na tabela abaixo.

Raio-X Nome: Corsair HS70 Pro Wireless

Peso: 331g

Duração da bateria: 16 horas

Drivers: 50mm

Microfone: unidirecional com cancelamento de ruído

Sensibilidade: -40dB

Pontos positivos: acabamento e conforto, alta qualidade sonora e poder de imersão

Pontos negativos: preço alto, dependendo do nível de volume o som pode vazar

Preço: a partir de R$ 1.099 (no Buscapé)

Site: www.corsair.com/pt/pt

Outro dos pontos altos é o isolamento acústico proposto pelo Corsair HS70, que completa a experiência de imersão do fone de ouvido. O modelo é daqueles que, muito provavelmente, vai te fazer falar gritando e ignorar qualquer pessoa que esteja falando com você fora do seu campo de visão – comentário baseado em impressões reais durante os testes do 33Giga. Um ponto negativo, contudo, é que apesar de isolar o som externo, ele deixa vazar o áudio quando o nível do volume está um pouco mais alto.

Wireless

É importante reforçar que o modelo testado é o HS70 Pro Wireless (pois há também as versões Bluetooth e com fio). O modelo acompanha um transmissor USB que deve ser conectado ao computador ou PlayStation 4 para sincronizar os aparelhos. O dispositivo tem alcance de até 12 metros, distância que foi confirmada nos testes do 33Giga.

O preço vale a pena?

A resposta para essa pergunta é: depende. A Corsair se esforça para entregar um fone de ouvido com uma experiência sonora de alta qualidade e imersão. Tudo isso combinado ao compromisso de ser confortável mesmo em longas jornadas de uso. Então, se você tem sofrido de dores de cabeça por conta do peso ou ergonomia do seu headset atual, o HS70 Pro Wireless pode ser um bom investimento para os próximos anos.