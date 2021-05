Nova York vai ganhar piscina flutuante no East River

Redação

Do Rota de Férias



25/05/2021 | 07:56



A cidade de Nova York, nos Estados Unidos vai ganhar uma nova atração inusitada: uma piscina flutuante no East River, rio que banha lugares como a ilha de Manhattan, Long Island e Bronx. O projeto já estava em desenvolvimento há alguns anos, mas ainda não tinha recebido a aprovação oficial das instituições responsáveis pela cidade, que foi autorizada no início de maio.

Piscina flutuante em Nova York

A piscina flutuante será construída em uma região do rio ao norte da ponte de Manhattan. Projetada pela empresa + Pool, ela será abastecida pela própria água do local. A expectativa é usar mais de 2 milhões de litros, que passarão por um processo de filtragem e limpeza.

Com um design diferenciado (em formato de “+”) o local será uma atração pública. A ideia é criar uma opção de lazer para que a população possa curtir o calor dos dias de verão na Big Apple.

O projeto da piscina flutuante deve custar entre US$ 20 milhões e US$ 25 milhões. “Agora, trabalharemos com NYCEDC (Corporação de Desenvolvimento Econômico da Cidade de Nova York) nas próximas etapas”, disse a + Pool em seu perfil do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por + POOL (@pluspoolny)

COMO NÓS VIAJAMOS

Na hora de planejar a viagem, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.

Lembre-se que uma viagem para o exterior requer cuidados extras. Ficar de olho nas dicas de viajantes experientes a respeito de seguro viagem e chip de viagem internacional, por exemplo, é fundamental para melhorar a experiência fora do país. Com elas, é possível se organizar e até planejar um passeio para conhecer a piscina flutuante de Nova York quando ela for inaugurada.